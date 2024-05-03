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Престижный университет в Париже закрылся из-за пропалестинских студентов
03.05.2024 07:18 Алина Груднева

Престижный университет в Париже закрылся из-за пропалестинских студентов

В Париже закрылся престижный французский университет Sciences Po.

Об этом сообщает информационное агентство AFP.

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Институт политических исследований объявил, что закрывает свой главный корпус 3 мая из-за захвата зданий пропалестинскими студентами, протестующими против Израиля.

"Здания в центре Парижа будут закрыты в пятницу, 3 мая. Мы просим вас продолжать работать из дома", - сказано в сообщении, разосланном сотрудникам.

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