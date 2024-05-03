



Престижный университет в Париже закрылся из-за пропалестинских студентов

В Париже закрылся престижный французский университет Sciences Po.



Об этом сообщает информационное агентство AFP.



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Институт политических исследований объявил, что закрывает свой главный корпус 3 мая из-за захвата зданий пропалестинскими студентами, протестующими против Израиля.



"Здания в центре Парижа будут закрыты в пятницу, 3 мая. Мы просим вас продолжать работать из дома", - сказано в сообщении, разосланном сотрудникам.