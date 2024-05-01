



McDonald's жалуется на потерю прибыли и придирчивых покупателей

Глобальный рост сопоставимых продаж снизился четвертый квартал подряд до 1,9%, при этом компания заявила, что потребители стали "более разборчивыми с каждым долларом, который они тратят". По данным LSEG, аналитики прогнозировали рост на 2,35%.



"Потребители, безусловно, очень разборчивы в том, как они тратят свои доллары... Я думаю, важно признать, что все группы доходов ищут ценность", - сказал генеральный директор McDonald's Крис Кемпчински во время телефонного разговора по итогам отчета о прибылях и убытках.



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Результаты McDonald's также отличались от результатов других сетей быстрого питания, которые также сделали ставку на недорогие позиции меню, чтобы привлечь привередливых клиентов, которые меньше ходят в рестораны.



Владелец Burger King Restaurant Brands International, превысив ожидания квартальных результатов, а Domino's Pizza, получив выгоду от предложений по пицце.



McDonald's, как и его конкуренты, за последний год поднял цены на средние и высокие однозначные проценты в ответ на рост цен на яйца и другие сырьевые продукты, даже несмотря на то, что бюджеты стран с низкими доходами остаются растянутыми.



"Мы увидели, что наше относительное превосходство в доступности на некоторых рынках снизилось", — добавил Кемпчински.

Продажи McDonald's в одном и том же магазине в США в первом квартале выросли на 2,5%, что значительно ниже, чем рост на 12,6% в прошлом году, и немного ниже оценок роста на 2,55%.



Сопоставимые продажи международных лицензиатов компании, которые составили 10% ее общей выручки в 2023 году, снизились на 0,2%, нивелировав положительные тенденции в Японии, Латинской Америке и Европе. Аналитики ожидали роста стоимости единицы на 0,98%.



