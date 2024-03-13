



Airbnb запрещает использовать камеры наблюдения внутри помещений

Платформа краткосрочной аренды говорит, что это решение принято в рамках усилий по "приоритету приватности нашего сообщества".



Airbnb запретил использовать камеры наблюдения в помещениях своих объектов по всему миру из-за опасений по поводу конфиденциальности.



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Платформа краткосрочной аренды заявила, что приняла это решение в рамках упрощения своей политики в отношении камер наблюдения и "приоритета приватности нашего сообщества".



До сих пор Airbnb, штаб-квартира которой находится в Сан-Франциско, разрешала устанавливать камеры наблюдения в местах общего пользования, таких как гостиные, при условии, что они были указаны в объявлениях и хорошо видны.



"Эти изменения были сделаны после консультаций с нашими гостями, хозяевами и экспертами по вопросам конфиденциальности, и мы продолжим выяснять мнения, чтобы убедиться, что наша политика работает на благо нашего глобального сообщества", - говорится в заявлении Джунипер Даунс, главы Airbnb по вопросам политики и партнерства с сообществами.



Этот шаг стал возможен после того, как в течение нескольких лет пользователи Airbnb периодически обнаруживали скрытые камеры.

