



Google объединяет команды DeepMind и Research на фоне развития ИИ

Компания Google принадлежащая Alphabet, заявила, что объединит команды, занимающиеся созданием моделей искусственного интеллекта, в своих подразделениях Research и DeepMind в рамках последней попытки развития портфеля ИИ.



Google переведет свои команды ИИ, которые занимаются разработкой безопасного ИИ, из Research в DeepMind, чтобы они были ближе к месту создания и масштабирования моделей ИИ, говорится в сообщении компании.



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Этот шаг происходит на фоне растущей озабоченности мировой общественности безопасностью ИИ и призывов к регулированию этой технологии.

