



Скандал из-за слов Трампа о НАТО не утихает: на руку Путину

В мире не утихает гневная реакция на слова Дональда Трампа о том, что тот не намерен бесплатно защищать союзников по НАТО в случае победы на выборах.



Глава Евросовета Шарль Мишель обвинил его в том, что такие заявления играют на руку президенту РФ Владимиру Путину.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Безрассудные заявления о безопасности НАТО служат лишь интересам Путина. Они не приносят в мир больше безопасности или мира", - возмутился Мишель.



В свою очередь, министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне не думает, что Трамп воплотит свои угрозы в реальность, если победит на выборах президента США.



"Не нужно утверждать, что если республиканцы победят, то их уже никак не переубедить. Но нужно готовиться ко всем сценариям. И наши аргументы будут звучать более убедительно, если мы будем говорить с позиции равного, чтобы нас уважали. Нужно, чтобы мы были более сильными с военной точки зрения. И я думаю, что убедить можно всегда", - считает он.



Ранее из-за слов Трампа в Польше выразили обеспокоенность, предложив обсудить его заявление на заседании правительства. Генсек НАТО Йенс Столтенберг был возмущен угрозами, сказав, что они подрывают безопасность. Аналогичным образом высказались и в Белом доме.

