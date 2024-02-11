



Скандал из-за угроз Трампа союзникам по НАТО набирает обороты

Слова Дональда Трампа о том, что тот не намерен бесплатно защищать союзников по НАТО в случае победы на выборах, вызвали гневную реакцию.



Генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг был возмущен угрозами о том, что тот будет подстрекать РФ к нападению.



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"Любые предположения, что союзники не будут защищать друг друга, подрывают всю нашу безопасность, в том числе США, и повышают риски для американских и европейских военных. Рассчитываю на то, что независимо от того, кто победит, США останутся сильным и преданным союзником НАТО", - сказал он.



Без комментариев слова Трампа не оставили и в Белом доме. По словам Эндрю Бейтса, его ужасное заявление ставит под угрозу нацбезопасность США.



"Поощрять вторжение убийственных режимов в наших ближайших союзников ужасно и безосновательно. И это ставит под угрозу национальную безопасность США, глобальную стабильность и нашу экономику", - возмутился представитель Белого дома.



Ранее из-за слов Трампа также выразили обеспокоенность в Польше, где предложили обсудить его заявление на заседании правительства.