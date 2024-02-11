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Слова Трампа о НАТО обеспокоили Польшу: перешел черту
11.02.2024 17:46 Алина Груднева

Слова Трампа о НАТО обеспокоили Польшу: перешел черту

Слова Дональда Трампа о том, что тот не намерен бесплатно защищать союзников по НАТО в случае победы на выборах, обеспокоили Польшу.

Об этом в комментарии Onet сообщил заместитель министра иностранных дел страны Анджей Шейна. 

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"Даже учитывая условия острой предвыборной кампании в США, та часть заявления, в которой Дональд Трамп однозначно заявил, что он даже поощрит Россию к конфликту и нападению, - это пересечение определенных границ, которые ни в коем случае нельзя переходить", - отметил он.

По словам дипломата, необходимо обсудить в правительстве угрозу невыполнения Вашингтоном обязательств по пятой статье устава НАТО.
 

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