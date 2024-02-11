



Слова Трампа о НАТО обеспокоили Польшу: перешел черту

Слова Дональда Трампа о том, что тот не намерен бесплатно защищать союзников по НАТО в случае победы на выборах, обеспокоили Польшу.



Об этом в комментарии Onet сообщил заместитель министра иностранных дел страны Анджей Шейна.



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"Даже учитывая условия острой предвыборной кампании в США, та часть заявления, в которой Дональд Трамп однозначно заявил, что он даже поощрит Россию к конфликту и нападению, - это пересечение определенных границ, которые ни в коем случае нельзя переходить", - отметил он.



По словам дипломата, необходимо обсудить в правительстве угрозу невыполнения Вашингтоном обязательств по пятой статье устава НАТО.

