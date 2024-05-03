



Израиль нанес удар по Дамаску: есть раненые, нанесен ущерб

Поздно вечером, 2 мая, по Дамаску был нанесен удар, приписываемый Израилю.



По данным сирийских СМИ, нанесен "материальный ущерб".



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Целью атаки был очередной форпост террористической организации "Хезболла" вблизи международного аэропорта сирийской столицы.



Агентство SANA сообщает, что израильские военные самолеты запустили свои ракеты с Голанских высот.



Уточняется, что как минимум восемь человек получили ранения.



В свою очередь, источник сообщил информационному агентству Reuters, что удар пришелся по зданию, находящемуся в ведении сирийских сил безопасности на окраине Дамаска.