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Израиль нанес удар по Дамаску: есть раненые, нанесен ущерб
03.05.2024 07:07 Алина Груднева

Израиль нанес удар по Дамаску: есть раненые, нанесен ущерб

Поздно вечером, 2 мая, по Дамаску был нанесен удар, приписываемый Израилю.

По данным сирийских СМИ, нанесен "материальный ущерб".

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Целью атаки был очередной форпост террористической организации "Хезболла" вблизи международного аэропорта сирийской столицы. 

Агентство SANA сообщает, что израильские военные самолеты запустили свои ракеты с Голанских высот.

Уточняется, что как минимум восемь человек получили ранения.

В свою очередь, источник сообщил информационному агентству Reuters, что удар пришелся по зданию, находящемуся в ведении сирийских сил безопасности на окраине Дамаска.

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