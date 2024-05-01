



Coca-Cola делает ставку на дорогие газированные напитки

Компания Coca-Cola повысила свой годовой прогноз продаж органических продуктов после превзойденных результатов первого квартала, поскольку покупатели в США и на международных рынках тратят больше денег на ее дорогие газированные напитки и соки.



Гигант газированных напитков наблюдает рост спроса в США, главным образом, в категории продуктов вне дома, поскольку потребители, отправляющиеся в кино и рестораны, готовы тратить деньги на газированные напитки Coke и соки Minute Maid.

Coca-Cola, как и PepsiCo, которая также превзошла результаты первого квартала, пользуется активным спросом на международных рынках, таких как Европа и Латинская Америка, где перезапуск новых рецептур кофе Georgia Coffee и Sprite увеличили продажи.



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Доход компании в первом квартале в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке вырос на 15%, а в Северной Америке — на 7%.

Общая средняя цена реализации выросла на 13%.



"Они преуспевают на некоторых международных рынках, которые немного больше привыкли к последствиям инфляции, и у Coca-Cola, откровенно говоря, большая сила бренда, поэтому они не видят такого рода эрозии", — сказал Кристиан Грайнер, старший менеджер компании F/m Investments, владеющей акциями гиганта напитков.



Coca-Cola также пересматривает свои существующие продукты и представляет новые, чтобы стимулировать спрос среди клиентов с низкими доходами.



"США по-прежнему находятся в хорошей форме", — заявил генеральный директор Джеймс Куинси во время телефонного разговора по итогам отчета о прибылях и убытках, добавив, что среди клиентов с низкими доходами происходит некоторое сжатие покупательной способности.



Coca-Cola ожидает, что в 2024 финансовом году продажи органических продуктов вырастут на 8–9% по сравнению с предыдущим прогнозом роста на 6–7%.



Чистая выручка в первом квартале выросла на 2,5% до $11,23 млрд, превысив оценку LSEG в $11,01 млрд. Coca-Cola сообщила о скорректированной прибыли в 72 цента на акцию по сравнению с ожиданиями в 70 центов.

Coca-Cola сохранила прогноз годового сопоставимого роста прибыли на акцию на уровне от 4% до 5%.

