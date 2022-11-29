



Протесты в Иране: убиты более 448 человек

Силы безопасности Ирана убили по меньшей мере 448 человек в ходе подавления акций протеста.

Об этом сообщают правозащитники.

По их словам, более из них погибли в районах, где живут э этнические меньшинства.

По данным IHR, из 448 человек, 60 - дети в возрасте до 18 лет, в том числе девять девочек и 29 женщин.

Только за последнюю неделю убиты 16 человек, из которых 12 - в районах, населенных курдами.

Что примечательно, ранее бригадный генерал КСИР Амирали Гаджизаде заявил, что более 300 человек были убиты.