Протесты в Иране: убиты более 448 человек
Силы безопасности Ирана убили по меньшей мере 448 человек в ходе подавления акций протеста.
Об этом сообщают правозащитники.
По их словам, более из них погибли в районах, где живут э этнические меньшинства.
По данным IHR, из 448 человек, 60 - дети в возрасте до 18 лет, в том числе девять девочек и 29 женщин.
Только за последнюю неделю убиты 16 человек, из которых 12 - в районах, населенных курдами.
Что примечательно, ранее бригадный генерал КСИР Амирали Гаджизаде заявил, что более 300 человек были убиты.