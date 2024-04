В Англии появился первый памятник Елизавете II

В Великобритании открыли первый памятник Елизавете II. Монумент появился в городе Окем. В церемонии открытия приняли участие около 50 корги - они совершили торжественный проход перед скульптурой вместе со своими хозяевами.



Бронзовую статую королевы в окружении трех обожаемых корги создали на пожертвования местных жителей, проект обошелся в $124 тыс.



Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года, ей было 96 лет.



A monument to Elizabeth II and her dogs was unveiled for the first time in the UK



The opening ceremony took place in the city of Oakham. About 50 corgis took part in it - they made a ceremonial passage in front of the sculpture along with their owners. pic.twitter.com/F4r0sdVvDP