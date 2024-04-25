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В Англии появился первый памятник Елизавете II
25.04.2024 22:30 MIGnews.com

В Англии появился первый памятник Елизавете II

В Великобритании открыли первый памятник Елизавете II. Монумент появился в городе Окем.  В церемонии открытия приняли участие около 50 корги - они совершили торжественный проход перед скульптурой вместе со своими хозяевами.

Бронзовую статую королевы в окружении трех обожаемых корги создали на пожертвования местных жителей, проект обошелся в $124 тыс.

Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года, ей было 96 лет.


 

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