В Англии появился первый памятник Елизавете II
В Великобритании открыли первый памятник Елизавете II. Монумент появился в городе Окем. В церемонии открытия приняли участие около 50 корги - они совершили торжественный проход перед скульптурой вместе со своими хозяевами.
Бронзовую статую королевы в окружении трех обожаемых корги создали на пожертвования местных жителей, проект обошелся в $124 тыс.
Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года, ей было 96 лет.
A monument to Elizabeth II and her dogs was unveiled for the first time in the UK— Trending News (@Trend_War_Newss) April 22, 2024
The opening ceremony took place in the city of Oakham. About 50 corgis took part in it - they made a ceremonial passage in front of the sculpture along with their owners. pic.twitter.com/F4r0sdVvDP