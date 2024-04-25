



В Англии появился первый памятник Елизавете II

В Великобритании открыли первый памятник Елизавете II. Монумент появился в городе Окем. В церемонии открытия приняли участие около 50 корги - они совершили торжественный проход перед скульптурой вместе со своими хозяевами.



Бронзовую статую королевы в окружении трех обожаемых корги создали на пожертвования местных жителей, проект обошелся в $124 тыс.



Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года, ей было 96 лет.

