



Британцы сбили ракету хуситов, запущенную по торговому судну

Военный корабль Королевского флота Великобритании HMS Diamond сбил ракету йеменских хуситов.



Информацию об этом подтвердил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шаппс.



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По его словам, хуситы выпустили ракету из Йемена в сторону торгового судна.



"Великобритания по-прежнему находится в авангарде международного реагирования на нападения поддерживаемых Ираном хуситов на коммерческие суда, которые унесли жизни моряков", - сказал министр.