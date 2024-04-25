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Британцы сбили ракету хуситов, запущенную по торговому судну
25.04.2024 20:25 Алина Груднева

Британцы сбили ракету хуситов, запущенную по торговому судну

Военный корабль Королевского флота Великобритании HMS Diamond сбил ракету йеменских хуситов.

Информацию об этом подтвердил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шаппс.

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По его словам, хуситы выпустили ракету из Йемена в сторону торгового судна.

"Великобритания по-прежнему находится в авангарде международного реагирования на нападения поддерживаемых Ираном хуситов на коммерческие суда, которые унесли жизни моряков", - сказал министр.

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