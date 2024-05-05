



Россия обвиняет страны Балтии в разрыве большинства связей

"Враждебная линия" стран Балтии привела к разрыву большинства их связей с Россией, говорится в заявлении российского министерства иностранных дел. Москва предупреждает, что ответит асимметричными мерами.



"Из-за откровенно враждебной линии Вильнюса, Риги и Таллина все межгосударственные, межведомственные, региональные и отраслевые связи с Россией разорваны", - заявила РИА "РИА" пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, ссылаясь на столицы Литвы, Латвии и Эстонии.



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Она добавила, что Москва продолжит использовать дипломатические меры влияния на страны Балтии.



На прошлой неделе Эстония обвинила Россию в нарушении международных правил воздушного пространства путем вмешательства в сигналы GPS, а страны Балтии входят в число тех, кто "глубоко обеспокоен" деятельностью, которую они называют российским шпионажем, заявило НАТО на прошлой неделе.



Захарова, не уточнив, о каких шагах стран Балтии она говорит, сообщила РИА, что на враждебные действия Латвии, Литвы и Эстонии Москва ответит асимметричными мерами.



"На враждебные действия стран Балтии мы также ответим асимметричными мерами, прежде всего в экономической и транзитной сферах", - сказала она.



В феврале российская полиция объявила в розыск премьер-министра Эстонии Кайю Каллас, министра культуры Литвы и членов предыдущего парламента Латвии за разрушение памятников советской эпохи.

