Voice of Europe попадет под санкции Евросоюза

Voice of Europe, которая имеет отношение к Виктору Медведчуку попадет под санкции Евросоюза из-за того, что медиаресурс был уличен в причастности к попытке российского вмешательства в выборы в Европейский парламент.



Об этом чешскому телевидению заявила вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова.



По словам Юровой, ограничения в отношении Voice of Europe войдут в 14-й пакет европейских санкций против России, над которыми уже ведется работа в Евросоюзе.



Также в санкционный список по предложению Чешской Республики могут попасть Виктор Медведчук и его соратник Артем Марчевский, который и является руководителем Voice of Europe.



Как отметила Юрова, она пока не знает, попадут ли Медведчук и Марчевский под санкции, но Voice of Europe точно будет в 14 санкционном пакете.