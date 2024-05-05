



В Австралии застрелен 16-летний подросток, ударивший мужчину ножом

Полиция Западной Австралии застрелила 16-летнего подростка, который ударил ножом мужчину на автостоянке в Перте, сообщают полиция и премьер-министр штата.



"Есть признаки того, что он придерживался радикальных взглядов. Но я хочу заверить, что на данном этапе, похоже, он действовал в одиночку", — заявил премьер-министр.



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Поздно вечером в субботу в полицию позвонил мужчина и предупредил, что он собирается совершить "акты насилия", но не назвал своего имени и местонахождения, сообщил журналистам комиссар полиции штата полковник Бланч.



Через несколько минут еще один звонок в службу экстренной помощи сообщил полиции, что "подросток с ножом бегал по автостоянке" в Уиллеттоне, южном пригороде Перта, говорит он.



По словам комиссара полиции, мужчина "средних лет", получивший ножевое ранение, находится в "тяжелом", но стабильном состоянии.



По его словам, у подростка были "психические проблемы, но также и проблемы онлайн-радикализации".



По его словам, нападавший в течение последних нескольких лет участвовал в "программе противодействия насильственному экстремизму" для людей, проявляющих признаки "религиозной или проблемно-мотивированной" обеспокоенности.

