Пропалестинские протесты добрались до Тринити-колледжа в Дублине

Антиизраильские студенты Тринити-колледжа в Дублине разбили палаточный городок на территории кампуса.



Пропалестинские протестующие вынуждают руководство учебного заведения закрыть выставку Келлской книги, которая является одной из главных туристических достопримечательностей Ирландии.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Также они требуют разорвать связи с израильскими университетами и отказаться от участия в компаниях, связанных с Израилем.



Тринити-колледж ограничил доступ в кампус для студентов, сотрудников и жителей в целях обеспечения безопасности. Также было решено закрыть 4 мая выставку.



Студенческий союз был оштрафован университетом на 214 000 евро за финансовые убытки, понесенные в результате протестов в последние месяцы, которые были связаны не только с войной между Израилем и ХАМАСом в Газе.

Book of Kells tourism generates income that finances the student hardship fund. The Student Union has already been fined a fifth of its income for blocking access before. This obsession with Israel is harming students directly. These ppl should be removed from power. pic.twitter.com/l6lvCm9VmQ