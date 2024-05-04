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Пропалестинские протесты добрались до Тринити-колледжа в Дублине
04.05.2024 13:00 Алина Груднева

Пропалестинские протесты добрались до Тринити-колледжа в Дублине

Антиизраильские студенты Тринити-колледжа в Дублине разбили палаточный городок на территории кампуса.

Пропалестинские протестующие вынуждают руководство учебного заведения закрыть выставку Келлской книги, которая является одной из главных туристических достопримечательностей Ирландии.

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Также они требуют разорвать связи с израильскими университетами и отказаться от участия в компаниях, связанных с Израилем.

Тринити-колледж ограничил доступ в кампус для студентов, сотрудников и жителей в целях обеспечения безопасности. Также было решено закрыть 4 мая выставку.

Студенческий союз был оштрафован университетом на 214 000 евро за финансовые убытки, понесенные в результате протестов в последние месяцы, которые были связаны не только с войной между Израилем и ХАМАСом в Газе.

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