



Канадец умер на Кубе, но вместо него домой отправили тело россиянина

Семья Джарджур из Монреаля в марте этого года отдыхала в городе Варадеро на Кубе. С 68-летним Фараджем Джарджуром во время купания случился сердечный приступ. Кубинские медики прибыли через 45 минут. Фарадж умер раньше.



Двое детей Фараджа и его жена отправились домой. Тело Джарджура должны были отправить следом в Канаду.



Через несколько недель в канадский город прибыл гроб, однако выяснилось, что из Гаваны семье отправили тело незнакомого человека. Погибший мужчина с густой шевелюрой примерно на 20 лет моложе Фараджа, на теле у него много татуировок. Выяснилось, что это было тело туриста из России.



Последние дни дочь Фараджа Мириам пытается выяснить, где на самом деле находится тело ее отца.



“Я сделала всё, что могла, чтобы получить ответ. Я просто хочу знать, где он”, — сказала она в день запланированных похорон.



Пока что семья Джарджур не получила никакой информации от кубинских властей о том, где может находиться их умерший родственник. В российском консульстве в Монреале, в свою очередь, заявляют, что не могут подтвердить или опровергнуть информацию о погибшем на Кубе гражданине РФ, тело которого могли доставить в Канаду.

