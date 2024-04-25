



В Британии признан виновным марокканец, убивший пенсионера из-за Газы

Марокканский проситель убежища, зарезавший случайного прохожего, которым оказался пожилой гражданин, признан виновным в убийстве.



Во время допроса он сказал полиции, что совершил нападение, потому что Израиль "убивал детей" в Газе.



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Обвиняемым оказался 45-летний Ахмед Алид. Он нанес шесть ножевых ранений 70-летнему Теренсу Карни 15 октября 2023 года. Также он напал на соседа-христианина и еще двух полицейских с криками Аллаху Акбар.



Карни, получивший шесть ножевых ранений в грудь, живот и спину, скончался. В суде присяжные единогласно признали Алида виновным в убийстве, покушении на убийство и в нападении на полицейских.



"Он сказал, что хотел убить их из-за конфликта в Газе и для того, чтобы реализовать свое желание освободить Палестину от сионистов, имея в виду Израиль. Обвиняемый сказал, что убил бы больше людей, если бы имел возможность", - сообщил прокурор Джонатан Сэндифорд.