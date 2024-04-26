



Лукашенко: мы с Путиным сами решим, как пользоваться ядерным оружием

Александр Лукашенко объявил, что в новой доктрине Беларуси не прописан механизм применения ядерного оружия.



"Механизм не прописан, это наше дело с Путиным. Более того, не только по тактическому, но и по обычному оружию мы советуемся, как, когда и где применять. Поэтому там, где надо, оно прописано", - цитирует его слова NEXTA.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Он также заверил, что не цепляется за должность президента, потому может покинуть этот пост, когда найдет себе на замену человека, "который не предаст".



Он также считает, что возглавлять государство должен именно мужчина, а не женщина, поскольку "это - тяжелая работа".

