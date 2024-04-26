



Презентован трейлер "Дедпул и Росомаха" от Marvel

Киностудия Marvel презентовала второй трейлер супергеройского фильма "Дедпул и Росомаха".



Премьера состоится 25 июля.



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Режиссером выступил Шон Леви. Сюжет разворачивается спустя несколько лет после "Дедпула 2.". Счастливый главный герой живет с возлюбленной Ванессой.



В один прекрасный день его похищают члены "Управления временными переменами". Дедпула привлекают к спасению мультивселенной.



Зная, что одному эта миссия ему не по плечу, он решает позвать на помощь Росомаху.