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Презентован трейлер "Дедпул и Росомаха" от Marvel
26.04.2024 04:35 Алина Груднева

Презентован трейлер "Дедпул и Росомаха" от Marvel

Киностудия Marvel презентовала второй трейлер супергеройского фильма "Дедпул и Росомаха".

Премьера состоится 25 июля.

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Режиссером выступил Шон Леви. Сюжет разворачивается спустя несколько лет после "Дедпула 2.". Счастливый главный герой живет с возлюбленной Ванессой. 

В один прекрасный день его похищают члены "Управления временными переменами". Дедпула привлекают к спасению мультивселенной. 

Зная, что одному эта миссия ему не по плечу, он решает позвать на помощь Росомаху.

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