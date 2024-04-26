Презентован трейлер "Дедпул и Росомаха" от Marvel
Киностудия Marvel презентовала второй трейлер супергеройского фильма "Дедпул и Росомаха".
Премьера состоится 25 июля.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Режиссером выступил Шон Леви. Сюжет разворачивается спустя несколько лет после "Дедпула 2.". Счастливый главный герой живет с возлюбленной Ванессой.
В один прекрасный день его похищают члены "Управления временными переменами". Дедпула привлекают к спасению мультивселенной.
Зная, что одному эта миссия ему не по плечу, он решает позвать на помощь Росомаху.