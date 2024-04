Актеры из "Криминального чтива" воссоединились спустя 30 лет: фото и видео

Легендарный актеры Джон Траволта, Ума Турман и Сэмюэл Л. Джексон воссоединились в честь 30-летия фильма "Криминальное чтиво".



Они позировали вместе на красной дорожке.



Актеры пришли на специальный показ самого популярного фильма Квентина Тарантино на кинофестивале TCM в Лос-Анджелесе.



С ними также позировал Харви Кейтель. Брюс Уиллис не пришел на показ из-за прогрессирующей деменции. Вместо него на мероприятии пришла его супруга Эмма Хеминг и дочь Таллула Уиллис.



🎶 Welcome back, welcome back, welcome back 🎶



It was a Welcome Back Kotter reunion on the #TCMFF red carpet when Lawrence Hilton-Jacobs surprised John Travolta. pic.twitter.com/82VNA6aDWa — TCM (@tcm) April 19, 2024

Samuel L. Jackson, Harvey Keitel, Uma Thurman and John Travolta at the opening night of TCM Classic Film Festival celebrating 30 years of "Pulp Fiction." pic.twitter.com/4h3HyMH4K5 — cinesthetic. (@TheCinesthetic) April 19, 2024