



“Симпсоны” избавились от Ларри — персонажа из бара Мо

В последней серии “Симпсонов”, которую показали в минувшее воскресенье на телеканале Fox, погиб один из старейших персонажей — Ларри, бывший завсегдатаем таверны Мо.



34 года, которые существуют “Симпсоны”, 42-летний Лари неизменно появлялся в баре у Мо со своим другом Сэмом. Во втором сезоне ситкома у него даже была небольшая реплика: он кричит “Кто эта девчонка?”, когда видит Мардж Симпсон.



В последней серии частые посетители бара — Гомер, Мо, Ленни и Карл — отправляются в путешествие, чтобы развеять прах Ларри.



По сюжету Гомер и его друзья расстраиваются, когда понимают, что едва знали Ларри, хотя провели рядом с ним долгие годы. Мать Ларри говорит им, что он назвал людей из бара Мо своими “лучшими друзьями”. Гомер рассказал выдуманную историю о рыбалке, чтобы “поделиться хорошими воспоминаниями”.

