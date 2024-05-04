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Трамп в случае переизбрания может надавить на союзников в НАТО, - СМИ
04.05.2024 11:43 Алина Груднева

Трамп в случае переизбрания может надавить на союзников в НАТО, - СМИ

Дональд Трамп в случае избрания на пост президента США в ноябре 2024 года может оказать давление на союзников по НАТО.

Об этом сообщает газета The Daily Telegraph. 

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Уточняется, что Трамп может надавить на союзников, чтобы увеличить минимальный порог расходов на оборону до 3% ВВП. 

По данным издания, бывший президент США считает, что странам-членам следует внести больший вклад в коллективную оборону альянса в свете угроз со стороны России и Китая.

Приближенный к Трампу источник сообщил, что он уже некоторое время рассматривает возможность лоббирования этого предложения. В необходимости такого решения он еще больше убедился после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в прошлом месяце.

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