



Трамп в случае переизбрания может надавить на союзников в НАТО, - СМИ

Дональд Трамп в случае избрания на пост президента США в ноябре 2024 года может оказать давление на союзников по НАТО.



Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.



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Уточняется, что Трамп может надавить на союзников, чтобы увеличить минимальный порог расходов на оборону до 3% ВВП.



По данным издания, бывший президент США считает, что странам-членам следует внести больший вклад в коллективную оборону альянса в свете угроз со стороны России и Китая.



Приближенный к Трампу источник сообщил, что он уже некоторое время рассматривает возможность лоббирования этого предложения. В необходимости такого решения он еще больше убедился после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в прошлом месяце.