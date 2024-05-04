



Захарова заметила "подготовку" НАТО к конфликту с РФ

Представительница министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в очередной раз накинулась с обвинениями в адрес стран-членов НАТО.



По данным российских СМИ, соответствующее заявление она сделала на традиционном брифинге.



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В частности, Захарова назвала обвинения в адрес РФ в гибридных атаках на НАТО "дезинформацией и взвинчиванием градуса антироссийской истерии". Также она прокомментировала учения Steadfast Defender.



"Учения НАТО указывают на то, что альянс готовится к "потенциальному конфликту" с Россией", - считает она.