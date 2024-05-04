



Президент Грузии: проблема кроется не только в пророссийском законе

Скандальный закон об "иноагентах" является не единственной проблемой в Грузии.



По словам президента страны Саломе Зурабишвили, проблема также кроется в пророссийском правительстве.



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"Власти пытаются изобразить партнеров Грузии агентами революции, поскольку считают, что они пытаются их свергнуть. Но они молчат о России, будто это наш новый друг. Поэтому "российский" закон - не единственная проблема, проблема - в "российском" правительстве, которое ведет эту страну в Россию", - сказала она в интервью изданию Deutsche Welle.



По словам Зурабишвили, в Грузии большинство граждан выступают против пророссийской политики. Она напомнила о принятии нескольких спорных законов правящей партией, которые делают страну "оффшорной зоной" для подсанкционных российских олигархов.



"Это крайне тревожно, и я думаю, что наши европейские партнеры должны принять правильные меры в отношении того, что здесь происходит. Прежде чем мы пройдем трудный путь перед выборами, нам нужно их внимание", - отметила она.