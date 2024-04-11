



Представлен первый трейлер нового "Джокера" с Фениксом и Гагой

Кинокомпания Warner Bros. представила первый официальный трейлер нового фильма "Джокер: Безумие на двоих".



В главных ролях выступят легендарные Хоакин Феникс и Леди Гага, которые сыграют безумную парочку из Готэма.

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На большие экраны долгожданное продолжение "Джокера" выйдет 4 октября 2024 года. Режиссером выступил Тодд Филлипс.



По сюжету Харли Квинн делает все возможное, чтобы спасти своего возлюбленного Артура Флека, который взял себе псевдоним "Джокер", в то время, как прокурор делает все, чтобы задержать преступника.