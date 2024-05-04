



Волочкова ответила обеспокоенным фанатам по поводу пристрастия к вину

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова ответила обеспокоенным фанатам по поводу ее пристрастия к итальянскому игристому Просекко.



Об этом она сообщила поклонникам на своей странице в Instagram, продолжая вести отчет с отдыха на любимом курорте.



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По словам балерины, она отказалась от любимого напитка в пользу кокосов.



"Просекко я не пью вовсе и уже давно. Переживающие за меня могут успокоиться и заняться собой. А на Мальдивах я пью кокосовую воду. Очень полезно. И сама, как обезьянка, забираюсь на деревья, добывая кокосы", - отшутилась она.