



Глава МОК готов искупаться в Сене перед стартом Олимпиады

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах готов искупаться в Сена перед началом Олимпийских игр в Париже.



По данным телеканал RTL, соответствующее заявление глава МОК сделал 4 мая.



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"Я пока не получил приглашения искупаться в Сене, но как только оно поступит, буду рад это сделать. Надеюсь, будет не слишком холодно", - сказа он.



Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что воду в реке Сена очистят для того, чтобы там можно было без вреда для здоровья проводить соревнования по плаванию на Олимпийских играх.