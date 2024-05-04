Новости » Спорт
Глава МОК готов искупаться в Сене перед стартом Олимпиады
04.05.2024 13:08 Алина Груднева

Глава МОК готов искупаться в Сене перед стартом Олимпиады

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах готов искупаться в Сена перед началом Олимпийских игр в Париже. 

По данным телеканал RTL, соответствующее заявление глава МОК сделал 4 мая.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Я пока не получил приглашения искупаться в Сене, но как только оно поступит, буду рад это сделать. Надеюсь, будет не слишком холодно", - сказа он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что воду в реке Сена очистят для того, чтобы там можно было без вреда для здоровья проводить соревнования по плаванию на Олимпийских играх.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы