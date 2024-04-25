



Макрон дал обещание относительно Олимпийских игр

Воду в реке Сена очистят для того, чтобы там можно было без вреда для здоровья проводить соревнования по плаванию на Олимпийских играх.



Такое обещание дал президент Франции Эммануэль Макрон.



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"Ключевой этап на пути к тому, чтобы сделать Сену пригодной для плавания, - станция очистки сточных вод готова. Мобилизовав всех, государство и избранных должностных лиц, мы достигнем цели. Вода в Сене будет прохладной, но чистой. Я могу это подтвердить", - заверил он.



Соответствующее заявление французский лидер сделал, посетив открытие станции по очистке дождевой воды в Шампиньи-сюр-Марн.