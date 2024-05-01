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Лукашенко предложил белорусам "бить морды" на Олимпиаде
01.05.2024 01:22 Алина Груднева

Лукашенко предложил белорусам "бить морды" на Олимпиаде

Александр Лукашенко сделал скандальное заявление относительно участия белорусов на Олимпийских играх в нейтральном статусе.

Он сказал, что не настаивает на отправке белорусских спортсменов на Олимпиаду.

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"Но ты собрался и едешь туда в нейтральном статусе, набей им морду. Покажи, что настоящий белорус", - посоветовал Лукашенко.

Он добавил, что белорусские спортсмены "не должны сдаваться".

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