



Лукашенко предложил белорусам "бить морды" на Олимпиаде

Александр Лукашенко сделал скандальное заявление относительно участия белорусов на Олимпийских играх в нейтральном статусе.



Он сказал, что не настаивает на отправке белорусских спортсменов на Олимпиаду.



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"Но ты собрался и едешь туда в нейтральном статусе, набей им морду. Покажи, что настоящий белорус", - посоветовал Лукашенко.



Он добавил, что белорусские спортсмены "не должны сдаваться".