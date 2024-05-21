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Абсолютный чемпион мира Усик отстранен от бокса
21.05.2024 10:45 Mignews

Абсолютный чемпион мира Усик отстранен от бокса

Неожиданно, но факт – абсолютный чемпион мира Александр Усик не сможет в ближайшее время выйти в ринг – он отстранен от бокса. Причина – тяжелые повреждения, которые украинский боксер получил в поединке против британца Тайсона Фьюри.

Такое решение в отношении абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе приняла Британская комиссия по боксу. Боксерская лицензия украинца приостановлена до 2 июля текущего года, сообщает портал BoxRec.

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Впрочем, лицензия Усика должна быть восстановлена сразу, как только украинский боксер и его команда докажут, что спортсмен уже восстановился от травм. Для этого Усику будет назначен дополнительный медосмотр.

Как сообщал Mignews, победа Усика над Фьюри принесла Александру абсолютное чемпионство в супертяжелом весе. Бой прошел все 12 раундов. Усик одержал победу раздельным решением судей – 115:112, 114:112, 113:114.


 

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