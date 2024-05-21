



Фьюри нашел виноватых в своем поражении Усику

Британец Тайсон Фьюри нашел виноватых в своем поражении во время боя с украинцем Александром Усиком.



Боксер обвинил в этом свою команду.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Если бы мне перед последним раундом сказали, что я проигрываю, то я пошел бы и попробовал нокаутировать своего соперника. Я получал установку, что необходимо делать то, что делаю, просто боксировать", - посетовал Фьюри.



В то же время британец сказал, что не намерен "сидеть и ныть", поскольку в любом случае ему было весело.