Фьюри нашел виноватых в своем поражении Усику
Британец Тайсон Фьюри нашел виноватых в своем поражении во время боя с украинцем Александром Усиком.
Боксер обвинил в этом свою команду.
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"Если бы мне перед последним раундом сказали, что я проигрываю, то я пошел бы и попробовал нокаутировать своего соперника. Я получал установку, что необходимо делать то, что делаю, просто боксировать", - посетовал Фьюри.
В то же время британец сказал, что не намерен "сидеть и ныть", поскольку в любом случае ему было весело.