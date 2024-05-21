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Фьюри нашел виноватых в своем поражении Усику
21.05.2024 09:07 Алина Груднева

Фьюри нашел виноватых в своем поражении Усику

Британец Тайсон Фьюри нашел виноватых в своем поражении во время боя с украинцем Александром Усиком.

Боксер обвинил в этом свою команду.

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"Если бы  мне перед последним раундом сказали, что я проигрываю, то я пошел бы и попробовал нокаутировать своего соперника. Я получал установку, что необходимо делать то, что делаю, просто боксировать", - посетовал Фьюри.

В то же время британец сказал, что не намерен "сидеть и ныть", поскольку в любом случае ему было весело.

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