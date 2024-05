В то, что Раиси "убил" агент Моссада Эли Коптер", поверили не только в ХАМАСе

Израильская шутка о крушении вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси превратилась в вирусную после того, как социальные сети террористической группировки ХАМАС приняли ее всерьез.



Раиси, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан и еще шесть пассажиров погибли, когда их вертолет разбился в горном районе на севере Ирана в туманных условиях в воскресенье.



Через некоторое время после крушения в ивритских социальных сетях распространилась шутка о том, что виновником крушения был агент Моссада по имени "Эли Коптер", что означает "вертолет".



Just when you thought people can’t get any dumber… They go ahead and surprise you.



This is a real thing that happened.



Someone on X made a joke that the Mossad took out the Iranian president and the agent was named Eli Copter. Palestinian telegram channels repeated it as a… pic.twitter.com/XLeyUbYDkx — Hillel Fuld (@HilzFuld) May 20, 2024

People joked that Iran's president was killed by Mossad agent "Eli Copter" and Hamas social channels are sharing it as fact 💀https://t.co/GR4iU6Rf3A — Not the Bee (@Not_the_Bee) May 20, 2024

Exclusive footage of @TheMossadIL agent, Eli Copter, training for his mission. 🚁 pic.twitter.com/ps7K6b9448 — Frum TikTok (@FrumTikTok) May 19, 2024

Here is a rare footage of the MOSAD agent named Eli Copter who is suspected to be the pilot of the Iranian chopper. Here we can see him training in a flight simulation. pic.twitter.com/XQJLE1QNxC — The enchanted Prince (@Bayalumaya1) May 20, 2024

"Это началось как шутливое сообщение в Интернете и быстро вышло из-под контроля", - объяснила пресс-службе Израиля эксперт по социальным сетям Шломит Эрдинаст. Эрдинаст управляет аккаунтами в социальных сетях нескольких израильских некоммерческих организаций.Шутку подхватил один из Telegram-каналов ХАМАСа, который написал: "Говорят, что пилотом вертолета был агент Моссада по имени Эли Коптер". У канала, о котором идет речь, более 136 000 подписчиков, и он широко известен в арабском мире.Шутка попала в израильские СМИ, где Даниэль Хайк, политический обозреватель франкоязычного телеканала i24 News, фактически сообщил об этом в эфире."Пилот был агентом Моссада с позывным "Эли Коптер". Сейчас неясно, правда это или нет, но слухи ходят именно такие", - сказал Хайк.Базирующийся в Лондоне сайт на арабском языке под названием Al Sabah Almisry заявил: "Еврейские СМИ со ссылкой на премьер-министра Израиля Нетаниягу сообщили, что агент Моссада Эли Коптер и пилот F16 Ави Рон провели операцию по сбитию иранского вертолета и теперь вернулись на свою базу в Израиле". Имя "Ави Рон" - это еще одна игра слов, которая на иврите обозначает небольшой легкий самолет, и Нетаниягу не давал такой цитаты.Этот инцидент вызвал дальнейшую дискуссию в Facebook и X, об ответственности новостных служб и пользователей социальных сетей за распространение непроверенных сообщений, скептическом отношении к источникам и сатире."ХАМАС Телеграм подхватил шутку о том, что пилотом Раиси был агент Моссада по имени Эли Коптер, и выдает ее за факт", - написал в Твиттере Ари Хоффман. "Это те же гении, от которых основные СМИ получали цифры потерь в течение 7 месяцев и публиковали их без проверки".Эрдинаст сказал TPS-IL: "Многие молодые люди спрашивают меня: "Социальные сети - это настоящая журналистика в наши дни, верно?". Что ж, думаю, вчера мы получили очень хороший ответ на этот вопрос. Взятие информации с официального аккаунта террористической группировки в социальных сетях, когда активист ХАМАСа пишет что-то и это распространяется по всем СМИ, не является правильной, проверяющей факты журналистикой"."Очень стыдно - в наше время, когда мы постоянно говорим о фальшивых новостях, - быть настолько неосведомленным. Группы ХАМАСа в социальных сетях не вызывают никакого доверия. Очевидно, что если вы журналист, который следит за их аккаунтами, чтобы использовать непроверенную информацию, вы также профессионально не заслуживаете доверия", - сказал Эрдинаст.