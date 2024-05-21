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Легенда "Реала" и сборной Германии решил завершить карьеру
21.05.2024 14:16 Алина Груднева

Легенда "Реала" и сборной Германии решил завершить карьеру

Легенда "Реала" и сборной Германии по футболу Тони Кроос объявил о решении завершить карьеру.

Это произойдет после Евро-2024. 

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О решении завершить карьеру Кроос объявил в подкасте "Einfach mal Luppen". Нового контракта с "Реалом" не будет.

Немецкий полузащитник пять раз выигрывал Лигу чемпионов в составе мадридского "Реала" и "Баварии". В составе сборной Германии он становился чемпионом мира в 2014 году. За "Реал" он выступал с 2014 года. 

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