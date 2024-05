Легенда "Реала" и сборной Германии решил завершить карьеру

Легенда "Реала" и сборной Германии по футболу Тони Кроос объявил о решении завершить карьеру.



Это произойдет после Евро-2024.



О решении завершить карьеру Кроос объявил в подкасте "Einfach mal Luppen". Нового контракта с "Реалом" не будет.



Немецкий полузащитник пять раз выигрывал Лигу чемпионов в составе мадридского "Реала" и "Баварии". В составе сборной Германии он становился чемпионом мира в 2014 году. За "Реал" он выступал с 2014 года.

