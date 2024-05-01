



Франция отказалась аккредитовать российских "волонтеров" на Олимпиаду-2024

"Я получила от оргкомитета официальное письмо, в котором было сказано, что власти Франции не одобрили мою заявку как волонтера на Олимпиаду. Я связалась с более чем 20 россиянами, с которыми прошла не одну Олимпиаду, которые также подавали волонтерские заявки. Всем этим людям, которые имеют большой опыт, также пришел отказ", - рассказывает одна из российских "волонтеров".



Россиянка жалуется, что в организационном комитете ей не смогли объяснить, почему власти Франции отклонили заявку.





