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Франция отказалась аккредитовать российских "волонтеров" на Олимпиаду-2024
01.05.2024 22:30 MIGnews.com

Франция отказалась аккредитовать российских "волонтеров" на Олимпиаду-2024

"Я получила от оргкомитета официальное письмо, в котором было сказано, что власти Франции не одобрили мою заявку как волонтера на Олимпиаду. Я связалась с более чем 20 россиянами, с которыми прошла не одну Олимпиаду, которые также подавали волонтерские заявки. Всем этим людям, которые имеют большой опыт, также пришел отказ",  - рассказывает одна из российских "волонтеров".

Россиянка жалуется, что в организационном комитете ей не смогли объяснить, почему власти Франции отклонили заявку.


 

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