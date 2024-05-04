Евровидение-2024: уровень террористической угрозы повышен до 4 из 5
В преддверии международного песенного конкурса Евровидение-2024 уровень террористической угрозы в Мальме повышен до 4 из 5.
Безопасность во всей Швеции была усилена в рамках подготовки к мероприятию.
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Полицейские со всей страны, и даже из соседних Дании и Норвегии, стянуты в город Мальме, который может стать мишенью для джихадистов.
В четверг израильтянам, планирующим приехать в город, порекомендовали учитывать срочность поездки. Предупреждение будет действовать в зависимости от оценки ситуации.