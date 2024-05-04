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Евровидение-2024: уровень террористической угрозы повышен до 4 из 5
04.05.2024 14:10 Алина Груднева

Евровидение-2024: уровень террористической угрозы повышен до 4 из 5

В преддверии международного песенного конкурса Евровидение-2024 уровень террористической угрозы в Мальме повышен до 4 из 5.

Безопасность во всей Швеции была усилена в рамках подготовки к мероприятию.

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Полицейские со всей страны, и даже из соседних Дании и Норвегии, стянуты в город Мальме, который может стать мишенью для джихадистов.

В четверг израильтянам, планирующим приехать в город, порекомендовали учитывать срочность поездки. Предупреждение будет действовать в зависимости от оценки ситуации.

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