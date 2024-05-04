



Евровидение-2024: уровень террористической угрозы повышен до 4 из 5

В преддверии международного песенного конкурса Евровидение-2024 уровень террористической угрозы в Мальме повышен до 4 из 5.



Безопасность во всей Швеции была усилена в рамках подготовки к мероприятию.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Полицейские со всей страны, и даже из соседних Дании и Норвегии, стянуты в город Мальме, который может стать мишенью для джихадистов.



В четверг израильтянам, планирующим приехать в город, порекомендовали учитывать срочность поездки. Предупреждение будет действовать в зависимости от оценки ситуации.