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Казахстан объявил о готовности предоставить площадку для переговоров
04.05.2024 13:49 Алина Груднева

Казахстан объявил о готовности предоставить площадку для переговоров

Казахстан готов предоставить площадку для переговоров не только по Украине, но и по Ближнему Востоку, Азербайджану и Армении.

Об этом в интервью ТАСС сказал посол Казахстана Даурен Абаев.

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По словам дипломата, Казахстан готов помогать по всем вопросам, которые касаются мира.

"Это не только Россия и Украина, но и Армения и Азербайджан, по сирийской проблематике, по иранской проблематике. Громко, наверное, сказано - быть посредниками, но предоставить площадку, создать какие-то условия, безусловно, мы готовы", - отметил он.
 

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