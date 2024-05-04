



Казахстан объявил о готовности предоставить площадку для переговоров

Казахстан готов предоставить площадку для переговоров не только по Украине, но и по Ближнему Востоку, Азербайджану и Армении.



Об этом в интервью ТАСС сказал посол Казахстана Даурен Абаев.



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По словам дипломата, Казахстан готов помогать по всем вопросам, которые касаются мира.



"Это не только Россия и Украина, но и Армения и Азербайджан, по сирийской проблематике, по иранской проблематике. Громко, наверное, сказано - быть посредниками, но предоставить площадку, создать какие-то условия, безусловно, мы готовы", - отметил он.

