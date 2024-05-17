



С начала года Путина “надули” пять раз. Он сам так сказал

Путин снова обвинил Запад во лжи и срыве мирного соглашения с Украиной. Вернувшись из Китая, Путин собрал пресс-конференцию, чтобы подвести итоги поездки, но про Китай вышло не очень, вышло про “лживый Запад”, “надули” и “нас в очередной раз обманули”.



“Когда наши войска стояли под Киевом, нам что было сказано со стороны наших западных партнеров? Нельзя подписывать документы, если с противоположной стороны к виску приставлен пистолет, <…> надо отвести войска от Киева. Мы сделали это. На следующий день они [украинцы] выбросили все наши договоренности в помойку и сказали: теперь будем воевать до конца. А их западные кураторы заняли позицию победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение. <…> Нас в очередной раз обманули”, — пожаловался аудитории Путин.



До этого Путин жаловался на обман Запада в конце весны. Россию восемь лет обманывали с минскими соглашениями, заявил 28 марта жалобщик во время беседы с военными летчиками. “Оказывается, нас надули, тянули восемь лет, а в конце концов просто вынудили нас уже перейти к другой форме защиты”, — добавил он. Еще Путин говорил про обман со стороны Запада 26 января, 9 февраля и 13 марта.



В прошлом году Путин семь раз жаловался на то, что Россию “надули”. Это происходило 18 января, 21 февраля, 14 марта, 30 мая, 13 июня, 8 июля, 4 сентября.