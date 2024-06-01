



Песков: американское оружие уже применяется по территории РФ

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал разрешение США украинцам наносить удары по территории России при помощи американского оружия.



Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 31 мая.



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"Нам известно, что в целом оружием американского производства уже осуществляются попытки нанесения ударов по российской территории. Это более чем красноречиво свидетельствует о степени вовлеченности США в этот конфликт", - посетовал он.



По словам Пескова, тем не менее, Кремлю ничего неизвестно о предполагаемом разрешении Украине от президента США Джо Байдена использовать американское оружие на приграничных территориях Харьковской области.