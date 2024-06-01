



В Грузии заговорили о пересмотре отношений с США

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает необходимым заняться пересмотром отношений страны с Соединенными Штатами.



Такое заявление на фоне критики из-за скандального закона об "иноагентах" он сделал 31 мая.



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"Все вы помните две попытки революции в 2020-2021 годах, затем в 2022 году. Еще одна попытка была в течение прошлых недель. Все это указывает на то, что грузино-американские отношения требуют пересмотра", - сказал он.



По словам Кобахидзе, предыдущая посол США в Грузии "очень много чего испортила".



"Профинансированные из Америки НПО стояли на революционной сцене, призывая к отставке правительства и формированию нового с их участием", - добавил он.