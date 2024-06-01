



США ввели санкции против иранской программы беспилотников

США в пятницу объявили о введении санкций против организаций, обвиняемых в содействии иранской программе беспилотных летательных аппаратов, что стало последним шагом Вашингтона, направленным на срыв производства и распространения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), используемых Россией против Украины, сообщает Reuters.



"Сегодняшние действия укрепляют нашу приверженность пресечению производства и распространения Ираном смертоносных БПЛА, которые продолжают использоваться Россией против Украины и региональными террористическими прокси против наших войск", - говорится в заявлении заместителя министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайана Нельсона, которое цитирует информационное агентство.



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"Казначейство продолжит наказывать тех, кто стремится закупать компоненты, необходимые Ирану для его программ по созданию БПЛА, и позволяет поставлять это оружие дестабилизирующим субъектам по всему миру", - добавил он.



Казначейство сообщило, что ввело санкции против четырех организаций, которые закупали критически важные детали для иранской программы беспилотников, а также против одного из руководителей Iran Aviation Industries Organization (IAIO), дочерней компании Министерства обороны и тылового обеспечения вооруженных сил Ирана (MODAFL).



Казначейство заявило, что Афшин Хаджех Фард, глава IAIO, курирует работу по производству беспилотников и ракет.



Санкции замораживают все их американские активы и вообще запрещают американцам иметь с ними дело. Те, кто участвует в определенных сделках с ними, также рискуют попасть под санкции.

