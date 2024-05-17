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Истребители НАТО стали чаще вылетать на перехваты самолетов РФ
17.05.2024 17:45 MIGnews.com

Истребители НАТО стали чаще вылетать на перехваты самолетов РФ

За первые четыре месяца этого года истребители НАТО вылетали на перехват самолетов РФ над Балтией на 20-25% чаще.

Военные аналитики связывают это с увеличением числа учений Североатлантического Альянса. В связи с деликатностью ситуации источник из Альянса отказался назвать конкретную цифру о количестве российских самолетов, которые фиксировались вблизи территории НАТО.

Зато известна цифра перехватов за прошлый год. 

В 2023 году Альянс заявлял, что истребители союзников более 300 раз взлетали на перехват российских военных самолетов, причем большинство инцидентов произошли над Балтикой.

 

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