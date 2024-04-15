



"Упал на нож": в Москве кинорежиссер угодил в больницу

В Москве российский кинорежиссер Родион Доброхотов угодил в больницу с ножевыми ранениями.



По данным SHOT, поздно вечером, 14 апреля, он вышел в подъезд, чтобы покурить, а когда вернулся домой, был весь в крови.



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Медикам и своей девушке режиссер сказал, будто "неудачно упал на нож". В итоге, в больнице ему диагностировали колото-резаные раны живота, правой руки и пальцев. Полиция приступила к расследованию.