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Создатели "Симпсонов" "убили" одного из персонажей
24.04.2024 18:17 Алина Груднева

Создатели "Симпсонов" "убили" одного из персонажей

Создатели популярного мультсериала "Симпсоны" "убили" одного из персонажей, который был с героями более 34 лет с момента выхода первой серии.

В 15-й серии 35-го сезона зрители попрощались с завсегдатаем бара Мо - Ларри, который обычно проводил время в заведении вместе с другом Сэмом.

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Этот лысеющий персонаж в основном использовался как фон и почти не произнес за все эти годы ни слова, тем не менее, это было для многих неожиданным ходом от создателей мультсериала.

В серии Мардж настояла на том, чтобы Гомер присутствовал на его похоронах. Этого хотела мать Ларри, которая попросила так называемых друзей из бара прийти. 
 

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