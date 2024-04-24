



Создатели "Симпсонов" "убили" одного из персонажей

Создатели популярного мультсериала "Симпсоны" "убили" одного из персонажей, который был с героями более 34 лет с момента выхода первой серии.



В 15-й серии 35-го сезона зрители попрощались с завсегдатаем бара Мо - Ларри, который обычно проводил время в заведении вместе с другом Сэмом.



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Этот лысеющий персонаж в основном использовался как фон и почти не произнес за все эти годы ни слова, тем не менее, это было для многих неожиданным ходом от создателей мультсериала.



В серии Мардж настояла на том, чтобы Гомер присутствовал на его похоронах. Этого хотела мать Ларри, которая попросила так называемых друзей из бара прийти.

