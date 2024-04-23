



“Следующая остановка - Париж” - первый фильм, созданный нейросетью

Китайская компания TCL, которая занимается производством телевизоров, сообщила, что работает над созданием полнометражного художественного фильма под названием "Следующая остановка - Париж". Жанр — романтическая комедия. Его особенностью является то, что сценарий и поставка кинокартины полностью созданы с помощью искусственного интеллекта.



Сюжет



Согласно трейлеру, в центре истории два молодых человека: девушка Клэр и таинственный незнакомец. Они встречаются в поезде, следующем в Париж. Между ними возникает романтическая связь, но их счастью угрожает внезапный конфликт.



Недостатки



Первый фильм нейросетей вряд ли станет шедевром кинематографа. В трейлеры видны распространенные ошибки ИИ. Лица выглядят нереалистично (особенно когда дело доходит до мимики), а пейзажи искажены. В TCL пообещали, что в ходе работы качество картинки улучшат.



Мнения о "Следующей остановке - Париж" разделились:

Одни считают, что это знаменательное событие в истории кино, демонстрирующее безграничный потенциал нейросетей.

Другие выражают опасения, что искусственный интеллект может вытеснить людей из творческих профессий.

Есть предположение, что фильм компании TCL скорее маркетинговый ход, чем серьезный релиз.

В TCL заявляют, что релиз романтической комедии «Следующая остановка - Париж» произойдет летом 2024 года. Ее покажут на стриминговом сервисе TCLtv+.