



Apple TV отменил премьеру 3-го сезона сериала "Тегеран" из-за войны в Израиле

Стриминговый сервис Apple TV отменил премьеру третьего сезона сериала "Тегеран" с израильской актрисой Нив Султан в главной роли.



Показа не будет до окончания войны между Израилем и ХАМАСом.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уточняется, что дата премьеры третьего сезона была перенесена по соглашению сторон после начала войны, 7 октября. Относительно съемок четвертого сезона сериала решение пока не принято.



К третьему сезону успешного сериала присоединилась звезда "Доктора Хауса" Хью Лори, который, как ожидается, должен сыграть ядерного инспектора.



Стоит напомнить, что "Тегеран" получил награду в категории "лучший драматический сериал" на Международной премии "Эмми". Премьера сериала состоялась в 2020 году. Его сюжет разворачивается в столице Ирана вокруг секретной миссии Моссада по подготовке к запланированному нападению на ядерные объекты.