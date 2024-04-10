



Сталлоне обвинили в оскорбительном поведении

Легендарного актера Сильвестра Сталлоне обвинили в оскорбительном поведении по отношению к актерам массовки.



Об этом сообщает таблоид TMZ.



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По слухам, Сталлоне якобы непозволительно себя вел с актерами сериала "Король Талсы". Из-за того, что он их оскорблял, они увольнялись.



В ответ на эти слухи режиссер Крейг Зиск сообщил журналистам, что это все ложь, а Сильвестр такого себе не позволял.