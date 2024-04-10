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Сталлоне обвинили в оскорбительном поведении
10.04.2024 19:35 Алина Груднева

Сталлоне обвинили в оскорбительном поведении

Легендарного актера Сильвестра Сталлоне обвинили в оскорбительном поведении по отношению к актерам массовки.

Об этом сообщает таблоид TMZ.

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По слухам, Сталлоне якобы непозволительно себя вел с актерами сериала "Король Талсы". Из-за того, что он их оскорблял, они увольнялись.

В ответ на эти слухи режиссер Крейг Зиск  сообщил журналистам, что это все ложь, а Сильвестр такого себе не позволял.

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