



Литва: в НАТО недооценили Кремль

В НАТО недооценили возможность Кремля адаптироваться к санкциям.



По данным LRT, такое заявление сделал министр обороны Литвы Литвы Лауринас Кащюнас.



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"Отправной точкой нового саммита НАТО должна стать российская военная угроза. Альянс недооценил способность Кремля адаптироваться к ситуации. Москва, несмотря на санкции, перевела свою экономику на военные рельсы ввиду того, что в условиях авторитарного режима ей не приходится особо беспокоиться о социальном благосостоянии своего общества", – считает Кащюнас.



Он пояснил ошибку НАТО тем, что США и Европа, оценивая возможности РФ, применяли западный подход и критерии в оценке ее стратегии.



"Отсутствие ответственности за свое общество, жестокое распоряжение своим собственным мобилизационным потенциалом, который может достигать 25 млн человек, "делает Россию одним из самых опасных противников, которым альянс должен противостоять в ближайшее время", - добавил он.

