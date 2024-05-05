



Дожди на юге Бразилии – 66 человек погибли, более 100 пропали без вести

Число погибших в результате проливных дождей и затоплений в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, возросло как минимум до 66, сообщили местные власти в воскресенье.



По данным государственного управления гражданской обороны, число пропавших без вести возросло до 101, а более 80 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. Добавлено, что расследуется, были ли еще шесть смертей связаны с ураганами.



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Штормы за последние несколько дней затронули около двух третей из почти 500 городов штата, граничащего с Уругваем и Аргентиной.



Наводнения разрушили дороги и мосты в нескольких районах. Дожди также спровоцировали оползни и частичное обрушение плотины небольшой гидроэлектростанции.



Ожидается, что президент Луис Инасиу Лула да Силва посетит Риу-Гранди-ду-Сул в воскресенье.

