



Глава МИД Польши: нападение РФ на страну НАТО приведет к ее поражению

Если Россия нападет на одну из стран-членов НАТО, она проиграет.



Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.



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"Альянс имеет втрое больше военного персонала, втрое больше авиационных ресурсов и вчетверо больше кораблей, чем Россия", - пояснил Сикорский.



По словам главы польского МИДа, если у РФ после первой волны мобилизации было чуть больше 1 миллиона 300 тысяч военных, то у НАТО без дополнительной мобилизации - более 3,5 млн бойцов.



Также министр добавил, что номинальный ВВП НАТО и ЕС - свыше 45 трлн долларов, а совместный ВВП РФ и Беларуси - 2,2 трлн.